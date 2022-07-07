Постановлением Совета Министров № 386 от 15 июня 2022 г. внесены изменения в постановление правительства от 22 марта 2021 г. № 159 «О Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, одно из изменений касается расширения возможностей использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

В частности, министерств энергетики и по чрезвычайным ситуациям уполномочены на принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок перевода жилищного фонда на территории радиоактивного загрязнения на использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Это, кстати, один из наиболее частых вопросов, который задают граждане на личном приеме и при проведении прямых телефонных линий.

Так, за счет средств, выделяемых на реализацию госпрограммы, будут реконструироваться распределительные электросети и внутридомовые системы электроснабжения на загрязненных радионуклидами территориях.

Перевод жилищного фонда на использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи и сокращение использования местных видов топлива позволяет снизить дозовые нагрузки на население.

Напомним, что госпрограммой предусмотрено выполнение пяти задач. Первая – обеспечение соцзащиты, оказание медпомощи, санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения. Вторая задача направлена на обеспечение радиационной защиты и адресного применения защитных мер в сельском хозяйстве. Третья задача – социально-экономическое развитие регионов. Четвертая задача направлена на совершенствование организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, проживающих либо обучающихся на территории радиоактивного загрязнения. И пятая задача – проведение научных исследований и информационной работы.