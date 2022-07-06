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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПЕРЕСМОТРЕЛ МЕДПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ
14:08 07.07.2022
Постановлением Министерством здравоохранения № 50 от 3 июня 2022 года определены перечни медицинских показаний для получения дошкольного образования на дому, общего среднего и специального образования на дому и профессионально-технического и дополнительного образования взрослых на дому.
Как сообщает Национальный правовой портал, ведомственное постановление от 26 мая 2011 г. № 44 «Об установлении перечня медицинских показаний для получения общего среднего, профессионально-технического, специального образования и дополнительного образования взрослых на дому и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2009 г. № 141» признается утратившим силу.
Правовой акт вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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