Постановлением Совета министров № 435 от 1 июля 2022 г. утверждено Положение, которым определен порядок формирования перечня высокотехнологичных товаров для предоставления господдержки субъектам инновационной деятельности, производящим и реализующим высокотехнологичные товары.

Как сообщает Национальный правовой портал, перечень формирует Государственный комитет по науке и технологиям на основании предложений от республиканских органов госуправления, иных госорганизаций, подчиненных правительству, Национальной академии наук Беларуси, других госорганов (организаций), подчиненных президенту.

При включении товаров учитывается ряд критериев, в числе которых соответствие товара установленному перечню кодов продукции по видам экономической деятельности, производство товара на основе новых и высоких технологий и (или) с использованием высокотехнологичных производств и др.

Постановлением № 435 вносятся изменения в следующие постановления правительства:

от 6 марта 1998 г. № 368 «Об утверждении Положения о порядке и условиях государственного стимулирования создания и использования объектов права промышленной собственности»;

от 2 июля 2003 г. № 900 «Об утверждении Положения о секретных изобретениях и полезных моделях»;

от 15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь»;

от 22 мая 2015 г. № 431 «О порядке функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз»;

от 17 мая 2022 г. № 308 «Об определении перечня высокотехнологичных товаров».

Постановление Совета министров от 8 января 2013 г. № 11 «О некоторых вопросах проведения инновационно-технологического мониторинга» признается утратившим силу.

Основные положения правового акта вступают в силу с 12 июля 2022 г.