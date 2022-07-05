Постановлением Совета министров № 441 от 4 июля 2022 года некоторым системообразующим и градообразующим предприятиям Беларуси, которым оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики, предоставлена отсрочка по ввозному НДС.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость предоставляется на срок не более шести месяцев при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве).

В качестве заявления плательщика о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость рассматривается декларация на товары, содержащая соответствующие сведения. Решением о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость является решение таможенного органа о выпуске товаров согласно этой декларации на товары.

Постановлением утвержден перечень предприятий, которым предоставляется отсрочка. В списке их 103. Среди них - белорусско-российское СП «Брестгазоаппарат» ОАО», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», ОПО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Нафтан», ОАО «Витязь», БМЗ, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Мозырьсоль», Светлогорский ЦКК, Гродненская табачная фабрика «Неман», ОАО «Гродно Азот», БНБК, ОАО «БелАЗ», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белшина», ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «Белавиа», ОАО «Амкодор», ОАО «Интеграл», ОАО «Керамин», ОАО «КРИНИЦА», ОАО «Минск Кристалл», МАЗ, МЗКТ, МТЗ, ММЗ и др.

Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и действует до 30 сентября 2022 г.