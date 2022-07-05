НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ИНФОРМАЦИЮ О НАЛОГЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД БЕЛОРУСЫ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ МНС

09:52 06.07.2022 Постановлением Совета министров № 433 от 1 июля 2022 г. утверждено Положение о порядке использования приложения «Налог на профессиональный доход». Как сообщает Национальный правовой портал, плательщики должны будут использовать приложение при: информировании налогового органа о применении налога на профессиональный доход; формировании и корректировке в приложении записей о совершенных плательщиками расчетах, связанных с получением профессионального дохода, являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход; передаче налоговому органу сведений о сумме расчетов, связанных с получением профессионального дохода, являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход; уведомлении налоговым органом плательщика о сумме налога на профессиональный доход, подлежащей уплате по итогам налогового периода; прекращении применения налога на профессиональный доход. Приложение является программным обеспечением Министерства по налогам и сборам. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.