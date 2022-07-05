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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ИНФОРМАЦИЮ О НАЛОГЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД БЕЛОРУСЫ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ МНС
09:52 06.07.2022
Постановлением Совета министров № 433 от 1 июля 2022 г. утверждено Положение о порядке использования приложения «Налог на профессиональный доход».
Как сообщает Национальный правовой портал, плательщики должны будут использовать приложение при:
информировании налогового органа о применении налога на профессиональный доход;
формировании и корректировке в приложении записей о совершенных плательщиками расчетах, связанных с получением профессионального дохода, являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход;
передаче налоговому органу сведений о сумме расчетов, связанных с получением профессионального дохода, являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход;
уведомлении налоговым органом плательщика о сумме налога на профессиональный доход, подлежащей уплате по итогам налогового периода;
прекращении применения налога на профессиональный доход.
Приложение является программным обеспечением Министерства по налогам и сборам.
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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