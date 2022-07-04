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УКАЗОМ УТВЕРЖДЕНЫ АКЦИЗЫ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА


12:03 05.07.2022

Указом № 224 от 4 июля 2022 года утверждены ставки акцизов на табачные изделия на третий и четвертый кварталы текущего года.

«Установить на период по 31 декабря 2022 г. ставки акцизов на табачные изделия», - говориться в опубликованном на Национальном правовом портале документе.

Согласно указу, налоговая база в отношении табака для кальяна определяется как масса табачного сырья в табаке для кальяна, но не менее 20% массы нетто табака для кальяна при условии указания на потребительской упаковке информации о массе табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке информации о массе табачного сырья налоговая база определяется как масса нетто табака для кальяна

При этом ставки акцизов установлены в белорусских рублях.

Так, акциз на сигареты второй группы (премиум) на третий квартал установлен на уровне 86,36 рубля за 1 тыс. штук, на 4-й квартал – 91,36 рубля за 1 тыс. штук.

Акциз на 1 сигару в III квартале составляет 8,62 рубля и повысится до 9,73 рубля в 4-м квартале.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2022 г.
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