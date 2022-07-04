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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТИЛО ИНВЕСТОРАМ ПРОДАЖУ СВОИХ ДОЛЕЙ В 190 БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
10:40 05.07.2022
Постановлением Совмина № 436 от 1 июля 2022 г. компаниям и частным инвесторам из «недружественных» стран запрещена продажа своих долей или акций в 190 белорусских предприятиях.
«Определить перечень юридических лиц Республики Беларусь, участникам (акционерам) которых, являющимся лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, запрещается отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах таких юридических лиц, согласно приложению», - говорится в опубликованном на Национальном правовом портале документе.
В нем отмечается, что «для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами».
В списке фигурируют такие компании, как «Фармленд», ООО «Евроторг» и ЗАО «Евроопт», «Дана Астра», «Лукойл Беларусь», EPAM, две компании ГК «Алютех», «Лидске пиво», «Мозырсоль», «Белита», «Спартак», «Коммунарка», «Хенкель Баутехник», Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, Минский часовой завод, Бобруйский мясокомбинат и многие другие.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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