ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ


09:30 05.07.2022

Лукашенко 4 июля подписал указ № 227 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщает его пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2022 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

«Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве», - говорится в комментарии.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2022
валюта курс
EUR 2.7307
USD 2.6227
RUB 4.7598
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7307 -0.0093
USD 2.6227 +0.0248
RUB 4.7598 -0.0988
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7730 2.8000
USD 2.6220 2.6340
RUB 3.8000 4.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0690
EUR/RUB 60.0000 73.0000
USD/RUB 57.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте