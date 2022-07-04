Лукашенко 4 июля подписал указ № 227 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщает его пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2022 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

«Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве», - говорится в комментарии.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.