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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВЕДУТ КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
18:30 04.07.2022
Лукашенко подписал закон от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, закон является комплексным документом, в который интегрированы нормы законов «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» и «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов», положения Конституции Республики Беларусь и Конвенции о правах инвалидов (ратифицирована в 2016 году).
Актуальные новации, закрепленные в законе, охватывают различные аспекты жизнедеятельности инвалидов.
Основополагающим является закрепление для инвалидов всей полноты гражданских, политических, экономических и других прав и свобод, установление запрета дискриминациипо признаку инвалидности. Кроме того, определяется, какие исключения и ограничения не следует рассматривать как дискриминацию.
Формированию в обществе уважительного отношения к правам и достоинству людей с инвалидностью будет способствовать просветительно-воспитательная работа. Определены основные направления ее проведения.
Жестовый язык признается полноценной лингвистической языковой системой познания, развития, образования, обеспечения доступа к информации. Закреплено новое понятие – белорусский жестовый язык.
Отдельные нововведения направлены на повышение качества и эффективностипроведения реабилитационных, абилитационных мероприятий. К социальной реабилитации, абилитации дополнительно отнесены такие виды как: социально-бытовая; социально-педагогическая поддержка детей-инвалидов; психологическая помощь. Предусмотрено создание на республиканском и местных уровнях центров (подразделений) реабилитации, абилитации инвалидов.
Создаются дополнительные условия в сферах, напрямую влияющих на качество жизни инвалидов, – получение образования и трудоустройство.
Закрепляется понятие принципа инклюзии в образовании - обеспечение равного доступа к получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия их особых индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Данные положения корреспондируются с основными принципами государственной политики в сфере образования, закрепленными в Кодексе об образовании (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.).
Закреплены обязательства государства по обеспечению подготовки педагогических работников, владеющих специальными методами обучения и воспитания, в том числе владеющих жестовым языком, техникой чтения и письма по системе Брайля, основами технологии аудиодескрипции.
Новацией в части реализации инвалидами права на труд является установление квот для приема на работу инвалидов. Введение механизма квотирования направлено на мотивацию нанимателей к приему на работу инвалидов. Порядок установления квот и их выполнения будет определяться в соответствии с законодательством о занятости населения. Данные нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.
Существенное внимание уделено созданию условий для обеспечения инвалидам независимого образа жизни. Регламентированы вопросы по обеспечению для них доступностине только социальных объектов и жилых помещений, но и транспортной, производственной инфраструктуры, а также информации.
На законодательном уровне закрепляется обязательство по выделению на всех автомобильных парковках мест для стоянки транспортных средств инвалидов, а также предусматривается бесплатное пользованиеинвалидами автомобильными парковками.
К организациям, предоставляющим услуги населению, определено новое требование – оказание ситуационной помощи инвалидам при предоставлении им услуг.
Предусматривается создание нового информационного ресурса – автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры. Сведения о доступности таких объектов будут размещаться на публичной кадастровой карте в сети-интернет.
Закон вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования за исключением отдельных положений.
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