Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 34 от 18.04.2022 утвержден клинический протокол «Оказание медицинской помощи в неонатологии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, постановлением прекращается действие приказа Министерства здравоохранения от 28 января 2011 г. № 81 «Об утверждении клинических протоколов диагностики, реанимации и интенсивной терапии в неонатологии".

Документом установлены обязательные требования к оказанию медпомощи новорожденным детям в организациях здравоохранения I–IV технологических уровней оказания акушерско-гинекологической и перинатальной помощи.

Клинический протокол определяет минимальный объем медпомощи в организациях здравоохранения, оказываемый врачами-неонатологами, врачами-педиатрами, врачами общей практики.