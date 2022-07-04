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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДПОМОЩИ В НЕОНАТОЛОГИИ
14:50 04.07.2022
Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 34 от 18.04.2022 утвержден клинический протокол «Оказание медицинской помощи в неонатологии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, постановлением прекращается действие приказа Министерства здравоохранения от 28 января 2011 г. № 81 «Об утверждении клинических протоколов диагностики, реанимации и интенсивной терапии в неонатологии".
Документом установлены обязательные требования к оказанию медпомощи новорожденным детям в организациях здравоохранения I–IV технологических уровней оказания акушерско-гинекологической и перинатальной помощи.
Клинический протокол определяет минимальный объем медпомощи в организациях здравоохранения, оказываемый врачами-неонатологами, врачами-педиатрами, врачами общей практики.
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