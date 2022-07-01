|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УПОРЯДОЧЕНО МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
10:25 04.07.2022
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 38 от 27 июня 2022 г. с 1 июля 2022 года отдельным работникам стационарных учреждений социального обслуживания устанавливается надбавка к заработной плате в размере 120% базовой ставки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, такую надбавку получат работники вне зависимости от занимаемой должности за 169 часов работы вахтовым методом в режиме полной изоляции.
При этом надбавка будет устанавливаться со дня работы вахтовымметодом и выплачиваться с учетом фактически отработанного рабочего времени.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2022
Курсы в банках
на 04.07.2022
Конвертация в банках
на 04.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте