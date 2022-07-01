Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 38 от 27 июня 2022 г. с 1 июля 2022 года отдельным работникам стационарных учреждений социального обслуживания устанавливается надбавка к заработной плате в размере 120% базовой ставки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, такую надбавку получат работники вне зависимости от занимаемой должности за 169 часов работы вахтовым методом в режиме полной изоляции.

При этом надбавка будет устанавливаться со дня работы вахтовымметодом и выплачиваться с учетом фактически отработанного рабочего времени.