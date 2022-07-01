На Правовом портале официально опубликован закон от 28 июня 2022 г. № 177-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке».

Изменения направлены на обеспечение более эффективного правового регулирования отношений в сфере ипотеки, устранение устаревших норм, пробелов и противоречий, уточнение отдельных положений Закона об ипотеке.

Как сообщает Национальный правовой портал, законом № 177-З вводится обязанность залогодателя уведомлять залогодержателя об изменении характеристик имущества, которое поступит залогодателю в будущем и которое на момент заключения договора об ипотеке не считается созданным в соответствии с законодательством, предусмотренных предпроектной (предынвестиционной) или проектной документацией, а также по требованию залогодержателя внести соответствующие изменения в договор об ипотеке.

Кроме того, установлена возможность заключения брачного договора, иного договора, изменяющего режим имущества, нажитого супругами в период брака и являющегося предметом ипотеки, без согласия залогодержателя.

Закрепляется обязанность залогодателя уведомлять залогодержателя о предъявлении к залогодателю третьими лицами требований о признании за ними прав на имущество, являющееся предметом ипотеки.

Определены последствия несоблюдения условий, при которых залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать имущество, являющееся предметом ипотеки, в аренду (наем), передавать его в безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом предоставлять ему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут).

Также закреплена возможность отказа в обращении взыскания на заложенное имущество, если допущенное должником нарушение обеспеченного ипотекой обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости имущества, являющегося предметом ипотеки.

Основные положения закона вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.