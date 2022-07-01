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ОПУБЛИКОВАН ЗАКОН «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ИПОТЕКЕ»
16:43 01.07.2022
На Правовом портале официально опубликован закон от 28 июня 2022 г. № 177-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке».
Изменения направлены на обеспечение более эффективного правового регулирования отношений в сфере ипотеки, устранение устаревших норм, пробелов и противоречий, уточнение отдельных положений Закона об ипотеке.
Как сообщает Национальный правовой портал, законом № 177-З вводится обязанность залогодателя уведомлять залогодержателя об изменении характеристик имущества, которое поступит залогодателю в будущем и которое на момент заключения договора об ипотеке не считается созданным в соответствии с законодательством, предусмотренных предпроектной (предынвестиционной) или проектной документацией, а также по требованию залогодержателя внести соответствующие изменения в договор об ипотеке.
Кроме того, установлена возможность заключения брачного договора, иного договора, изменяющего режим имущества, нажитого супругами в период брака и являющегося предметом ипотеки, без согласия залогодержателя.
Закрепляется обязанность залогодателя уведомлять залогодержателя о предъявлении к залогодателю третьими лицами требований о признании за ними прав на имущество, являющееся предметом ипотеки.
Определены последствия несоблюдения условий, при которых залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать имущество, являющееся предметом ипотеки, в аренду (наем), передавать его в безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом предоставлять ему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут).
Также закреплена возможность отказа в обращении взыскания на заложенное имущество, если допущенное должником нарушение обеспеченного ипотекой обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости имущества, являющегося предметом ипотеки.
Основные положения закона вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.
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