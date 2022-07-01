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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНЫ ВОПРОСЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКОВ «СТАРИЦА» И «ПОДСАДЫ»


15:19 01.07.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О преобразовании республиканских заказников «Старица» и «Подсады».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматривается преобразование республиканского ландшафтного заказника «Старица» в республиканский заказник «Старица» и республиканского биологического заказника «Подсады» в республиканский заказник «Подсады» в связи с изменением их границ и режима охраны и использования.

В связи с этим вносятся изменения в постановления Совета министров от 27 февраля 1997 г. № 143 «Об образовании республиканском ландшафтного заказника «Старица» и от 31 марта 1999 г. № 455 «Об образовании республиканского биологического заказника «Подсады».

Кроме того, утверждаются:

Положение о республиканском заказнике «Старица»;

Положение о республиканском заказнике «Подсады»;

новые границы, площадь и список землепользователей указанных заказников.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 июля 2022 г.
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