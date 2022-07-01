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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНПРОЦЕДУР, ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ «ОДНО ОКНО»
14:07 01.07.2022
Постановлением Совета министров № 414 от 29 июня 2022 г. актуализировано постановление правительства от 17 октября 2018 г. № 740 «Об административных процедурах, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу «одно окно».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено:
дальнейшее расширение перечня процедур, осуществляемых через службу «одно окно» городских (городов областного подчинения), районных исполнительных комитетов, администраций районов в городах;
дополнение постановления № 740 перечнем административных процедур, выполняемых через службу «одно окно» городских (городов районного подчинения) исполнительных комитетов;
дополнение постановления № 740 перечнем административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу «одно окно» Минского городского исполнительного комитета.
Внесение вышеуказанных изменений направлено на дальнейшую консолидацию административных процедур в рамках службы «одно окно», а также обеспечение максимально удобного и доступного для заявителей обращения в органы местной власти.
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