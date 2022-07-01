В соответствии с достигнутыми между Беларусью и Российской Федерацией договоренностями об определении в период с 1 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно цены на природный газ для Республики Беларусь в российских рублях МАРТ 21 июня 2022 г. приняты постановления №№ 41,42, 43.

Как сообщает Национальный правовой портал, постановлениями установлен порядок определения и применения отпускной цены на природный газ, отпускаемый ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», исходя из цены на поставляемый в Беларусь из Российской Федерации газ, определенной в российских рублях, установлены отпускные цены на природный газ, отпускаемый газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз», тарифы на электрическую энергию, производимую из невозобновляемых источников энергии, мазута, исходя из курса белорусского рубля к российскому рублю, а также изменен порядок их индексации.

Так, индексация цен (тарифов) на энергоресурсы при их оплате будет осуществляться в связи с изменением курса белорусского рубля к российскому рублю. При этом в целях снижения ценовой (тарифной) нагрузки на потребителей реального сектора экономики индексация цен на природный газ, отпускаемый газоснабжающими организациями, тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями, будет осуществляться только в случае установления на дату оплаты за указанные энергоресурсы Центральным банком Российской Федерации официального курса российского рубля к доллару США в размере 75 и более российских рублей за 1 доллар США.

Принятые МАРТ решения распространяют свое действие только на взаимоотношения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и не касаются населения.