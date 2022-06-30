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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ СТАНЦИЯМ
11:51 01.07.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций «Об утверждении Положения о требованиях к диагностическим станциям».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом устанавливаются такие требования, как:
наличие на диагностической станции средств измерений и технологического (диагностического) оборудования для проведения контрольно-диагностических работ, учет которых будет осуществляться метрологической службой Минтранса;
необходимость комплектации диагностической станции технологической инструкцией, прошедшей метрологическую экспертизу в метрологической службе;
обеспечение возможности предварительной записи для проведения государственного технического осмотра в электронном виде посредством глобальной компьютерной сети Интернет.
Организатор публичного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 10 июля 2022 г.
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