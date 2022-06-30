Постановлением Совета министров № 427 от 30 июня 2022 г. в Беларуси увеличены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $55,2 за 1 т (ранее – $44,8); прямогонный бензин – $30,3 за 1 т (ранее – $24,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $16,5 за 1 т (ранее – $13,4).

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г.