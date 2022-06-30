Постановлением Министерства связи и информатизации и Министерством труда и социальной защиты № 9/36 от 9 июня 2022 года утверждена Инструкция о порядке выплаты пенсий, пособий и осуществления других социальных выплат через объекты почтовой связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, инструкцией установлен порядок выплаты пенсий и пособий через объекты почтовой связи РУП «Белпочта», а также получения указанных выплат на дому и по доверенности.

Кроме того, в инструкции закреплена норма, согласно которой пенсии и пособия можно получать в любом объекте почтовой связи РУП «Белпочта», кроме закрытого типа.

Необходимо отметить, что в настоящее время РУП «Белпочта» уже обеспечивает осуществление указанных выплат в любом объекте.

В Инструкции определен порядок осуществления выплат в экстренных случаях и закреплены нормы, регулирующие получение пособия лицом, взявшим на себя организацию погребения умершего.

С учетом необходимости внедрения усовершенствованного технологического процесса новая инструкция вступит в силу с 1 ноября 2022 года.