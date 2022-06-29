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В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
12:50 30.06.2022
Постановлением Совета министров № 415 от 29 июня 2022 г. внесены изменения в Устав железнодорожного транспорта общего пользования.
Как сообщает Национальный правовой портал, определены случаи, при которых перевозчик может отказать в согласовании заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом. В их числе:
несоответствие сведений, указанных в заявке на перевозку грузов, правилам перевозок грузов;
несоответствие вагонов, контейнеров, указанных в заявке на перевозку грузов, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
если указанная в заявке на перевозку грузов железнодорожная станция отправления или назначения не открыта для перевозки грузов;
несоответствие (превышение) указанных в заявке на перевозку грузов объема груза, иных сведений о перевозке груза пропускным способностям участков инфраструктуры и (или) перерабатывающим способностям железнодорожных станций по маршруту следования груза;
отсутствие у перевозчика соответствующего типа вагонов, контейнеров перевозчика или их недостаточного количества для выполнения заявки на перевозку грузов.
Документом предусмотрены и другие изменения, направленные на совершенствование порядка организации перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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