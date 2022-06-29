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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛО ТАРИФЫ НА ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
10:52 30.06.2022
Постановлением Совета министров № 421 от 29 июня 2022 г. скорректированы тарифы на коммунальные услуги на тепловую и электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения на период с 1 июня по 31 декабря 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 30 декабря 2013 г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики».
Так, тарифы на коммунальные услуги на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения на указанный период установлены в размере 21,9245 белорусского рубля за 1 Гкал (ранее – 23,859 белорусского рубля за 1 Гкал).
Что касается тарифов на электроэнергию, то их размер с 1 июня по 31 декабря этого года составит:
при условии ее использования в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения:
одноставочный тариф – 0,0981 белорусского рубля за 1 кВт.ч (ранее – 0,1003 белорусского рубля за 1 кВт.ч);
дифференцированный тариф по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) – 0,0687 белорусского рубля за 1 кВт.ч (ранее – 0,0702 белорусского рубля за 1 кВт.ч); остальное время суток – 0,1275 белорусского рубля за 1 кВт.ч (ранее – 0,1304 белорусского рубля за 1 кВт.ч);
для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения:
0,0398 белорусского рубля за 1 кВт.ч (ранее – 0,0433 белорусского рубля за 1 кВт.ч).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2022 г.
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