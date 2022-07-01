На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление Правительства от 20 января 2022 г. № 32 «О реализации Закона Республики Беларусь от 15 июля 2021 г. № 119-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения направлены на устранение правовой неопределенности при применении Положения об условиях и порядке включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Беларуси в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций.

В частности, Положение предлагается дополнить требованиями: о включении в перечень юрлиц, созданных в результате реорганизации иных юрлиц; о необходимости предоставления заявителем информации о составе оригинальных алкогольных напитков.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 июня по 9 июля 2022 г.