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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
14:45 29.06.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ направлен на защиту национальных интересов, а также поддержку белорусского производителя и увеличение выпуска импортозамещающей продукции.
Организатор публичного обсуждения – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июня по 10 июля 2022 г.
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