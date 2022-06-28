НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

14:45 29.06.2022 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины». Как сообщает Национальный правовой портал, документ направлен на защиту национальных интересов, а также поддержку белорусского производителя и увеличение выпуска импортозамещающей продукции. Организатор публичного обсуждения – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июня по 10 июля 2022 г.