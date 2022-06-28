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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБНОВЛЕННЫЙ ЗАКОН О ГЧП УПРОСТИТ И УСКОРИТ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ - МИНЭКОНОМИКИ
13:08 29.06.2022
Обновленный Закон о ГЧП упростит и ускорит реализацию инфраструктурных инвестпроектов. Об этом заявил 28 июня 2022 года министр экономики Александр Червяков, выступая с докладом по проекту закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве» на заседании 8-й сессии Совета Республики Национального собрания.
Накануне данный законопроект был принят Палатой Представителей во втором чтении.
По словам Александра Червякова, предлагаемые нововведения придадут новый импульс институту ГЧП через существенное упрощение процедур в данной сфере.
«Сегодня экономика нуждается в дополнительных источниках финансирования инфраструктурных проектов. В условиях отказа международных организаций от исполнения ранее взятых на себя обязательств, необходимо максимально задействовать имеющиеся у нас альтернативные механизмы – за счет привлечения средств частных инвесторов», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Проектом закона уточняется ряд терминов и их определений. Перечень объектов для заключения соглашений о ГЧП дополнен информационно-коммуникационной инфраструктурой. Для повышения оперативности принятия решений уменьшено количество госорганов, участвующих в подготовке проектов.
«Мы учли успешный опыт России, Казахстана, Турции и других стран, разрешивших в некоторых случаях заключать соглашения о ГЧП без проведения конкурса. У нас пока предусмотрен только один вариант – проведение конкурсных процедур. Он является длительным, затратен и не всегда оправдан. Безусловно, возможность заключения соглашения путем прямых переговоров с инвестором значительно упростит и ускорит реализацию проектов. Однако это возможно только для инициатив, не предполагающих участие бюджета», – подчеркнул министр.
Новая редакция закона учитывает некоторые ограничения, предложенные Минфином. Например, инвестиционные затраты возмещаются государством не ранее чем через пять лет после ввода объекта в эксплуатацию.
«Для регионов устанавливаются условия соблюдения в текущем году лимитов госдолга и совокупного финансирования проектов ГЧП на уровне 1% доходов. Эти нормы ориентированы на недопущение разбалансированности бюджетов областей и страны в целом. В то же время реализация проектов, финансируемых только из местных бюджетов, не будет согласовываться с Минфином и Минэкономики, что сократит срок их подготовки. Данные изменения позволят обеспечить государство ресурсами для создания инфраструктурных проектов и привлечь частный капитал в их реализацию», - резюмировал Александр Червяков.
По итогам рассмотрения законопроект был одобрен Советом Республики.
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