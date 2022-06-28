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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО И КОЕ-ЧТО ИСКЛЮЧИЛО ИЗ ЗАПРЕЩЕННОГО ПЕРЕЧНЯ


11:54 29.06.2022

Постановлением Совета министров № 412 от 27 июня 2022 года принятое в целях обеспечения защиты национальных интересов Беларуси продовольственное эмбарго продлено до 31 декабря 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, внесены изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Беларуси и реализации на территории республики с 1 января 2022 г.

В частности, в список «исключений» добавлены абрикосы, вишня, черешня, нектарины, сливы и хурма.

При этом продлен введенный ранее запрет на импорт ряда продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии, Княжества Лихтенштейн и Сербии.

В перечне запрещенных товаров - свиньи и свинина, мясо крупнорогатого скота, определенные субпродукты, другие виды мяса, среди которых соленое, сушеное, копченое, молочная продукция, овощи, кроме предназначенных для посева, орехи и фрукты, кондитерские изделия и др.
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