Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 29 июня 2022 года приняли во втором чтении законопроект "Об изменении кодексов" (по вопросам земельных отношений и самовольного строительства).

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом Кодекс Республики Беларусь о земле излагается в новой редакции.

Предусматривается, что решение фундаментальных вопросов, касающихся использования сельскохозяйственных и лесных земель, сохраняется в полномочиях президента.

Совет министров наделяется компетенцией по установлению порядков: изъятия и предоставления земельных участков; перевода земель из одних категорий и видов в другие.

Корректируются полномочия районных, городских исполнительных комитетов.

В целях исключения коррупционных проявлений, а также эффективного использования земель пригородных районов инска и областных центров устанавливается требование о внесении землепользователем платы за земельный участок по его рыночной стоимости, но не ниже кадастровой.

Нормы законопроекта позволят значительной части населения реализовать свои возможности по распоряжению земельными участками, упорядочить объекты самовольного строительства и в целом будут способствовать развитию сельских территорий.