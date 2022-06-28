Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Соответствующее постановление принято правительством совместно с Нацбанком.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа.

«Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций. Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале текущего года», - говорится в сообщении.