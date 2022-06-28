|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В НАЦАЛЮТЕ
09:49 29.06.2022
Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Соответствующее постановление принято правительством совместно с Нацбанком.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа.
«Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций. Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале текущего года», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2022
Курсы в банках
на 29.06.2022
Конвертация в банках
на 29.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте