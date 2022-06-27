Постановлением Совета министров № 386 от 15 июня 2022 г. внесен ряд изменений в постановление правительства от 22 марта 2021 г. № 159 «О Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы», в том числе в части уточнения объемов финансирования.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, на реализацию госпрограммы предполагается направить 2 990 898 191 рубль, в том числе средства республиканского бюджета – 2 883 482 627 рублей, средства местного бюджета – 107 415 564 рубля.

Объемы финансирования по годам составляют:

2021 год – 558 924 693 рубля, в том числе республиканский бюджет – 537 915 594 рубля, местные бюджеты – 21 009 099 рублей;

2022 год – 568 635 818 рублей, в том числе республиканский бюджет – 549 195 382 рубля, местные бюджеты – 19 440 436 рублей;

2023 год – 594 096 874 рубля, в том числе республиканский бюджет – 572 576 205 рублей, местные бюджеты – 21 520 669 рублей;

2024 год – 620 933 722 рубля, в том числе республиканский бюджет – 598 680 339 рублей, местные бюджеты – 22 253 383 рубля;

2025 год – 648 307 084 рубля, в том числе республиканский бюджет –625 115 107 рублей, местные бюджеты – 23 191 977 рублей.

С целью снижения дозовых нагрузок на население и сокращения использования местных видов топлива на пострадавших территориях Министерство энергетики и Министерство по чрезвычайным ситуациям уполномочены на принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок перевода жилищного фонда на территории радиоактивного загрязнения на использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления еды.