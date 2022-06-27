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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУССКИМ ЭКСПОРТЕРАМ УПРОСТИЛИ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
09:55 28.06.2022
Лукашенко 27 июня подписал указ № 215, которым признаны утратившими силу правовые акты президента, сообщает его пресс-служба.
«Документ направлен на создание организациям-экспортерам условий осуществления экспорта продукции с привлечением транспортно-экспедиционных компаний резидентов и нерезидентов Беларуси с возможностью заключения договоров без проведения конкурса (тендера)», - говорится в комментарии.
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