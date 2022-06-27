НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

БЕЛОРУССКИМ ЭКСПОРТЕРАМ УПРОСТИЛИ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

09:55 28.06.2022 Лукашенко 27 июня подписал указ № 215, которым признаны утратившими силу правовые акты президента, сообщает его пресс-служба. «Документ направлен на создание организациям-экспортерам условий осуществления экспорта продукции с привлечением транспортно-экспедиционных компаний резидентов и нерезидентов Беларуси с возможностью заключения договоров без проведения конкурса (тендера)», - говорится в комментарии.