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ПАРЛАМЕНТАРИИ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОПРОЕКТ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
14:33 27.06.2022
На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания 27 июня 2022 года во втором чтении принят проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве».
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроект разработан с учетом имеющихся практических наработок подготовки проектов государственно-частного партнерства и актуального международного опыта правового регулирования правоотношений в данной сфере в целях активизации реализации механизмов государственно-частного партнерства в нашей стране.
Положения законопроекта предусматривают оптимизацию ряда процедурных вопросов подготовки и принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, что обеспечивает сокращение подготовительного периода и ускорение начала их реализации.
Предлагаемые законопроектом изменения предоставляют дополнительные стимулы для активизации инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования за счет упрощения процедур в сфере государственно-частного партнерства, закрепляют меры по недопущению дефицита средств местных бюджетов при выплатах по проектам государственно-частного партнерства.
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