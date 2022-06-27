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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОГО И НАЛОГОВОГО КОДЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
13:23 27.06.2022
На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания 27 июня 2022 года в первом чтении принят проект закона «Об изменении Бюджетного и Налогового кодексов Республики Беларусь». Об этом сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания.
Согласно информации, законопроектом предусматривается внесение изменений в Бюджетный кодекс с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета:
в целях оперативного решения вопросов финансирования возникающих в текущем году обязательств устанавливаются соответствующие полномочия Главы государства;
устанавливается порядок зачисления штрафов за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН;
предоставляется право направления неиспользованных остатков бюджетных средств на цели, определенные законодательством.
Кроме того, законопроектом обеспечивается приведение Налогового кодекса в соответствие с указом от 31 марта 2022 г. № 131 «О развитии средств массовой информации», которым вводится сбор за размещение (распространение) рекламы, взимаемый с белорусских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — рекламодателей. В Налоговый кодекс введена новая глава «Сбор за размещение (распространение) рекламы».
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