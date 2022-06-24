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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ СОВЕРШАТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ


11:36 27.06.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 20 июня 2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусмотрено расширение перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых в соответствии со статьей 81 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенные операции совершаются в первоочередном порядке.

В частности, перечень дополняется такими категориями товаров, как творог, йогурт иные молочные продукты, жир, отдельные категории овощей (лук, капуста), соки и др.

Организатор публичного обсуждения – Государственный таможенный комитет Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 июня по 9 июля 2022 г.
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