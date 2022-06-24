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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С COVID-19
16:55 24.06.2022
Министерство здравоохранения приказом № 841 от 22.06.2022 утвердило новые Рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Согласно информации, рекомендации основаны на практическом опыте оказания помощи зараженным коронавирусом в части диагностики, лечения и маршрутизации пациентов, в том числе с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, зарубежных научных публикаций и материалов.
Приказом также утверждены алгоритмы оказания помощи в медучреждениях в период подъема заболеваемости ОРИ и COVID-19. Рруководители амбулаторно-поликлинических учреждений в этот период обеспечивают организацию оказания медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, зонирование на чистую и контамированную зоны, организацию выездов контактных бригад, дежурства в кол-центрах.
В документе пересмотрены вопросы лабораторной диагностики, документ дополнен пунктом оказания помощи пациентам с инфекцией COVID-19 и сахарным диабетом.
Помимо этого, определены новые подходы диспансерного наблюдения в амбулаторных условиях и направления на госпитализацию.
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