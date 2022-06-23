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ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН БЕЛАРУСИ «ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ»

15:15 24.06.2022 На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания 24 июня во втором чтении принят проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, принятие проекта закона обеспечит системность и комплексность правового регулирования общественных отношений в области автомобильного транспорта, а также будет способствовать повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и грузов.