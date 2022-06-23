|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН БЕЛАРУСИ «ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ»
15:15 24.06.2022
На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания 24 июня во втором чтении принят проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, принятие проекта закона обеспечит системность и комплексность правового регулирования общественных отношений в области автомобильного транспорта, а также будет способствовать повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и грузов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2022
Курсы в банках
на 24.06.2022
Конвертация в банках
на 24.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте