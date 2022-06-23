На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания 24 июня принят в первом и во втором чтениях проект закона «Об изменении Жилищного кодекса Республики Беларусь».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие исключение нормативных предписаний о согласовании с Министерством жилищно-коммунального хозяйства понижающих коэффициентов, устанавливаемых областными, Минским городским исполнительными комитетами при определении размера платы за пользование арендным жильем.

Предлагаемая корректировка Жилищного кодекса направлена на устранение излишних административных барьеров, выявленных правоприменительной практикой, и создание условий для оперативного принятия решений местными исполнительными и распорядительными органами при определении размера платы за пользование арендным жильем.