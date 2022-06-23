В соответствии с постановлением Совета министров № 401 от 22 июня 2022 г. создается реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий.

Как сообщает Национальный правовой портал, решение принято для упорядочения деятельности по организации и проведению таких мероприятий, учета и систематизации информации об организаторах.

Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования и ведения реестра организаторов культурно-зрелищных мероприятий.

Такой реестр будет являться базой данных Беларуси, содержащей информацию об организаторах культурно-зрелищных мероприятий из числа:

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в нашей стране;

юридических лиц Беларуси (исключение – госорганы, госорганизации и организации, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц);

иностранных или международных организаций, в том числе которые не являются юрлицами.

Принципы ведения реестра: полнота и достоверность содержащихся в нем сведений; открытость и доступность сведений для всеобщего ознакомления.

Формировать и вести его будет Министерство культуры или уполномоченное им юрлицо.

Для включения в реестр организатору необходимо направить в Минкультуры соответствующее заявление и ряд документов.

Предоставленные документы рассматривает Республиканская экспертная комиссия по формированию и ведению реестра, которая создается при Минкультуры. В ее состав входят представители министерства, иных госорганов, работники организаций культуры.

Для вынесения решения комиссия рассматривает и анализирует в том числе:

художественный уровень культурно-зрелищных мероприятий, проведенных организатором;

отсутствие (наличие) фактов (двух и более раз на протяжении года до даты подачи заявления о включении в реестр):

отмены мероприятий без уважительных причин;

проведения мероприятий с нарушением требований Кодекса о культуре, иных актов законодательства;

нарушения сроков выплаты юрлицам и гражданам денежной компенсации стоимости входного билета, ее невыплаты либо выплаты в неполном размере в случаях, предусмотренных Кодексом о культуре.

Положением также регламентируется порядок включения в реестр и исключения из него, вопросы внесения информации в эту базу данных реестр и предоставления информации из нее.

Кроме того, постановлением установлено, что организаторы культурно-зрелищных мероприятий должны включаться в указанный реестр в соответствии с законодательством об административных процедурах (исключение – организаторы из числа госорганов, госорганизаций и организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц).

Организаторы, которые подлежат включению и не включены в реестр, не могут организовывать и проводить культурно-зрелищные мероприятия (эта норма не распространяется на проведение таких мероприятий, удостоверение на право организации и проведения которых на территории Республики Беларусь выдано до 1 августа 2022 г.).

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.