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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
15:34 23.06.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемый к обсуждению документ предусматривает:
изменение перечня документов, при наличии которых у производителя может осуществляться процедура закупки из одного источника;
обязательное применение преференциальной поправки в размере 15 процентов при предложении участником производимых им товаров, при производстве которых выполняются требования, указанные в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь»;
изменение перечня документов, подтверждающих происхождение товара.
Проект постановления позволит оказать поддержку отечественным производителям, выполняющим требования по локализации производства, тем самым будет стимулировать импортозамещение.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 июня по 3 июля 2022 г.
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