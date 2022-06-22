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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР В БЕЛАРУСИ
13:13 23.06.2022
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 8-Т от 16 мая 2022 г. утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр ГеоНиП 17.01.02-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Классификация запасов и прогнозных ресурсов углеводородов».
Как сообщает Национальный правовой портал, нормы и правила устанавливают единые требования к классификации запасов и прогнозных ресурсов углеводородов.
Так, запасы и ресурсы углеводородов классифицируются по результатам геологического изучения недр отдельно по каждой залежи с учетом их степени изученности и экономического значения.
В случае, если геологическое строение, горно-геологические, гидрогеологические условия месторождения (его части) углеводородов не позволяют в полной мере выполнить геологическое изучение недр по каждой отдельной залежи, запасы углеводородов классифицируются по результатам геологического изучения недр по двум и более залежам.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2022 г.
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