Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 8-Т от 16 мая 2022 г. утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр ГеоНиП 17.01.02-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Классификация запасов и прогнозных ресурсов углеводородов».

Как сообщает Национальный правовой портал, нормы и правила устанавливают единые требования к классификации запасов и прогнозных ресурсов углеводородов.

Так, запасы и ресурсы углеводородов классифицируются по результатам геологического изучения недр отдельно по каждой залежи с учетом их степени изученности и экономического значения.

В случае, если геологическое строение, горно-геологические, гидрогеологические условия месторождения (его части) углеводородов не позволяют в полной мере выполнить геологическое изучение недр по каждой отдельной залежи, запасы углеводородов классифицируются по результатам геологического изучения недр по двум и более залежам.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2022 г.