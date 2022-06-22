Опубликованы постановления Минздрава № 57 и 58 об изменениях в оплате труда работников здравоохранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси.

Согласно информации, постановлениями введена новая стимулирующая выплата всем врачам и средним медицинским работникам – надбавка за работу в сфере здравоохранения. Врачам данная надбавка установлена в размере 85% оклада, средним медработникам – 35% оклада.

При этом на отдельных участках, в зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы установлен больший размер данной надбавки:

в приемных отделениях стационаров,

отделениях для пациентов с инсультами,

участковой службе поликлиник установлено: врачам - 135% оклада, средним медработникам - 50% оклада;

выездных бригад скорой медицинской помощи: врачам - 135% оклада, средним медработникам - 60% оклада;

в отделениях анестезиологии и реанимации: врачам - 200% оклада, средним медработникам - 70% оклада.

Установлена надбавка за особенность профессиональной деятельности младшим медицинским сестрам и санитаркам приемных отделений стационаров, отделений (палат) для пациентов с инсультами, выездных бригад скорой медицинской помощи, отделений (палат) анестезиологии и реанимации в размере 15% оклада.

Напомним, во время эпидемии коронавируса в 2020 году был принят указ № 131, в соответствии с которым значительно увеличился размер оплаты труда работников отрасли за счет «ковидных надбавок».

В настоящее время эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, заболеваемость COVID-19 незначительная, население провакцинировано. Указом № 206 от 21 июня 2022 г. с 1 июля 2022 г. отменен указ № 131 и дано поручение правительству обеспечить повышение заработной платы медицинским работникам за счет установления стимулирующих выплат.