Постановлением Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси № 65 от 20 июня скорректированы минимальные экспортные цены на молоко и мясо.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, для российского рынка говядина подорожала, молочные продукты - подешевели.

Так, минимальная цена на мясо от молодняка крупного рогатого скота (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0201 и 0202) установлена на уровне $4,35 доллара за 1 кг для рынка стран вне СНГ (цена не изменилась) и $4,1 за 1 кг для остальных рынков сбыта (подорожание на $0,1), от взрослого крупного рогатого скота (по аналогичным кодам ТН ВД) – $3,9 (цена прежняя) и $3,8 (+$0,1) соответственно.

Минимальная цена на сливочное масло (ТН ВЭД ЕАЭС 0405 10) для рынка России установлена в размере 450 российских рублей (подешевело на 32 российских рубля) за 1 кг, для остальных регионов цена не изменилась. В частности, для стран ЕАЭС – $6,5; стран СНГ и Грузии – $6,1; Азербайджана – $6,2; стран дальнего зарубежья – $5,9.

Минимальная экспортная цена на сухое обезжиренное молоко при поставках в Россию утверждена в размере 210 российских рублей за 1 кг (подешевело на 40 российских рублей). В остальные страны цена осталась прежней - $3,3 за 1 кг.

Сухое цельное молоко для российского рынка будет стоить 310 российских рублей за 1 кг (дешевле на 20 российских рублей). Цены для других стран не изменились. Так, для стран ЕАЭС – $4,5; стран СНГ и Грузии – $4,2; Азербайджана – $4,2; стран вне СНГ – $4,15.

Постановление вступило в силу с 21 июня.