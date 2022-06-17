Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в порядок проведения вакцинации против COVID-19 населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, вакцинация включает проведение основного (первичного) курса и введение бустерных доз вакцины через 6 и более месяцев после законченной основной (первичной) вакцинации и/или ранее проведенной бустерной вакцинации. На текущем этапе тактика вакцинации включает введение до 3-х бустерных доз с интервалом не менее 6 месяцев.

Уточнен порядок использования вакцин для основной (первичной) и бустерной вакцинации, порядок вакцинации после перенесенной COVID-19, порядок вакцинации против COVID-19 и проведения профилактических прививок в рамках Национального календаря профилактических прививок и Перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также порядок применения гетерологичной схемы вакцинации против COVID-19.

Министерство здравоохранения установило минимальные целевые уровни охвата населения каждого региона и страны в целом профилактическими прививками – не менее 70% для основной (первичной) вакцинации, из них не менее 90% – бустерной вакцинацией.