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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
16:37 17.06.2022
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на: совершенствование регулирования отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств; развитие конкуренции; предотвращение необоснованного посредничества.
Документ предусматривает:
закрепление норм, которые позволят в зависимости от уровня локализации предоставлять дополнительные преференции промышленной продукции;
возможность приобретения продуктов растениеводства из стабилизационных фондов с применением процедуры закупки из одного источника;
изменение приложения 32 к постановлению Совета министров № 229 от 15 марта 2012 г., определяющего минимальную долю закупок белорусских товаров;
изменение перечня товаров (работ, услуг), на закупки которых за счет собственных средств не распространяется действие постановления Совета министров № 229 от 15 марта 2012 г.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 марта 2022 г.
В установленный срок по проекту поступило 17 предложений от 7 участников общественного обсуждения.
Как проинформировали в МАРТ, по результатам рассмотрения поступивших предложений в проекте предусмотрено закрепление нормы о нераспространении действия постановления Совета министров № 229 от 15 марта 2012 г. на закупки вторичных материальных ресурсов для собственного производства.
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