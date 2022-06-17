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В БЕЛАРУСИ СНЯТЫ ЛЕТНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАГРУЗОК НА ОСИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТНЫХ УЧАСТКАХ ДОРОГ


15:34 17.06.2022

С 17 июня 2022 года при проезде по платным участкам республиканских дорог и Р-80 отменены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в период летних температурных ограничений. Такое решение закреплено в постановлении Минтранса № 66 от 10 июня 2022 г.

Напомним, что с 23 мая по 31 августа на республиканских дорогах Беларуси введены летние ограничения. При дневной температуре воздуха выше 25 ℃ в период с 11 до 20 часов допускается движение транспортных средств с максимально допустимой нагрузкой на одиночную ось 6 тонн.

«Данная мера принята Минтрансом в целях поддержки деятельности перевозчиков при выполнении внутриреспубликанских и международных автомобильных перевозок», - поясняет ведомство.
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