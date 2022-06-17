ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ И ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»


13:47 17.06.2022

На очередном заседании восьмой сессии Совета Республики Национального собрания 16 июня 2022 г. рассмотрен и принят проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Как сообщает Telegram-канал Совета Республики, проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» разработан в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении инвалидов, создания условий для полного и эффективного участия инвалидов в жизни общества, предоставления им равных возможностей.

В числе основных нововведений:

установление запрета дискриминации по признаку инвалидности;

введение понятия «инклюзивное образование», а также определение специальных условий для получения образования;

предоставление услуг персонального ассистента для обеспечения инвалидам самостоятельного образа жизни;

установление дополнительного механизма обеспечения рабочими местами инвалидов — квотирование рабочих мест.

Усовершенствованы действующие нормы, касающиеся установления срока инвалидности, и др.

Закрепляется новая терминология, в том числе предусмотренная Конвенцией о правах инвалидов.

Новые подходы были разработаны с учетом мнения общественных организаций, представляющих интересы инвалидов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2022
валюта курс
EUR 2.6597
USD 2.5643
RUB 4.5024
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6716 +0.0119
USD 2.5569 -0.0074
RUB 4.4915 -0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.7500
USD 2.5900 2.6040
RUB 3.6000 4.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0740
EUR/RUB 63.5000 77.0000
USD/RUB 58.5000 72.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте