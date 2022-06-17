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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ И ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»
13:47 17.06.2022
На очередном заседании восьмой сессии Совета Республики Национального собрания 16 июня 2022 г. рассмотрен и принят проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Как сообщает Telegram-канал Совета Республики, проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» разработан в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении инвалидов, создания условий для полного и эффективного участия инвалидов в жизни общества, предоставления им равных возможностей.
В числе основных нововведений:
установление запрета дискриминации по признаку инвалидности;
введение понятия «инклюзивное образование», а также определение специальных условий для получения образования;
предоставление услуг персонального ассистента для обеспечения инвалидам самостоятельного образа жизни;
установление дополнительного механизма обеспечения рабочими местами инвалидов — квотирование рабочих мест.
Усовершенствованы действующие нормы, касающиеся установления срока инвалидности, и др.
Закрепляется новая терминология, в том числе предусмотренная Конвенцией о правах инвалидов.
Новые подходы были разработаны с учетом мнения общественных организаций, представляющих интересы инвалидов.
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