|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ РАЗРЕШИЛИ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ МИНСКА
12:46 17.06.2022
Многодетные семьи Минска смогут строить жилье в коммерческой застройке столицы. Об этом говорится в указе № 204 от 16 июня 2022 года.
Согласно опубликованному Национальном правовом портале документу, Минский горисполком в 2022-2023 годах вправе направлять многодетные семьи на строительство жилья в домах, возводимых в индивидуальном исполнении.
При это многодетным семьям для строительства жилых помещений в многоквартирных жилых домах коммерческой застройки предоставляются льготные кредиты по указу № 13 от 6 января 2021 года, субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами.
Указом утвержден перечень многоквартирных жилых домов, кварталов и групп домов, возводимых в индивидуальном исполнении, на строительство жилых помещений в которых Минский горисполком вправе направлять многодетные семьи в 2022–2023 годах. Перечень насчитывает 29 пунктов.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2022
Курсы в банках
на 17.06.2022
Конвертация в банках
на 17.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте