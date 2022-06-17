Многодетные семьи Минска смогут строить жилье в коммерческой застройке столицы. Об этом говорится в указе № 204 от 16 июня 2022 года.

Согласно опубликованному Национальном правовом портале документу, Минский горисполком в 2022-2023 годах вправе направлять многодетные семьи на строительство жилья в домах, возводимых в индивидуальном исполнении.

При это многодетным семьям для строительства жилых помещений в многоквартирных жилых домах коммерческой застройки предоставляются льготные кредиты по указу № 13 от 6 января 2021 года, субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами.

Указом утвержден перечень многоквартирных жилых домов, кварталов и групп домов, возводимых в индивидуальном исполнении, на строительство жилых помещений в которых Минский горисполком вправе направлять многодетные семьи в 2022–2023 годах. Перечень насчитывает 29 пунктов.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.