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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ РАЗРЕШИЛИ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ МИНСКА


12:46 17.06.2022

Многодетные семьи Минска смогут строить жилье в коммерческой застройке столицы. Об этом говорится в указе № 204 от 16 июня 2022 года.

Согласно опубликованному Национальном правовом портале документу, Минский горисполком в 2022-2023 годах вправе направлять многодетные семьи на строительство жилья в домах, возводимых в индивидуальном исполнении.

При это многодетным семьям для строительства жилых помещений в многоквартирных жилых домах коммерческой застройки предоставляются льготные кредиты по указу № 13 от 6 января 2021 года, субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами.

Указом утвержден перечень многоквартирных жилых домов, кварталов и групп домов, возводимых в индивидуальном исполнении, на строительство жилых помещений в которых Минский горисполком вправе направлять многодетные семьи в 2022–2023 годах. Перечень насчитывает 29 пунктов.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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