|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ» БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В БЕЛАРУСИ ЕЖЕГОДНО
11:57 17.06.2022
Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 42 от 10 мая 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучший специалист по стандартизации».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, победа в этом конкурсе – это признание заслуг за реализацию основных направлений и приоритетов государственной политики в области стандартизации, достижение высоких и стабильных показателей в работе, профессиональном мастерстве, значительный личный вклад в разработку, создание и производство высококачественной, конкурентоспособной продукции.
Цели конкурса направлены на:
содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках;
повышение авторитета специалистов по стандартизации и организаций; распространение передового опыта в области стандартизации и содействие его внедрению;
выявление наиболее профессиональных специалистов по стандартизации, информирование об их достижениях;
привлечение внимания руководителей организаций к подготовке персонала в области стандартизации;
повышение профессионального уровня специалистов по стандартизации и имиджа профессии.
Конкурс будет проводиться среди специалистов, в должностные обязанности которых входит рассмотрение вопросов стандартизации, организаций Республики Беларусь всех форм собственности, на добровольной основе. К участию в нем допускаются специалисты, имеющие опыт в области стандартизации не менее трех лет, добросовестно исполняющие должностные обязанности и не имеющие дисциплинарных взысканий.
Среди номинаций конкурса – машиностроение, приборостроение, металлургия, химия и нефтехимия, легкая промышленность, пищевая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, строительство, выполнение работ и оказание услуг, пожарная безопасность и др.
Отбор претендентов и определение победителей конкурса будет осуществлять конкурсная комиссия. В ее состав войдут работники Госстандарта и других республиканских органов государственного управления, в должностные обязанности которых входит рассмотрение вопросов стандартизации, обладающих компетенцией в данной сфере.
Конкурс будет проводиться ежегодно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2022
Курсы в банках
на 17.06.2022
Конвертация в банках
на 17.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте