Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 42 от 10 мая 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучший специалист по стандартизации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, победа в этом конкурсе – это признание заслуг за реализацию основных направлений и приоритетов государственной политики в области стандартизации, достижение высоких и стабильных показателей в работе, профессиональном мастерстве, значительный личный вклад в разработку, создание и производство высококачественной, конкурентоспособной продукции.

Цели конкурса направлены на:

содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках;

повышение авторитета специалистов по стандартизации и организаций; распространение передового опыта в области стандартизации и содействие его внедрению;

выявление наиболее профессиональных специалистов по стандартизации, информирование об их достижениях;

привлечение внимания руководителей организаций к подготовке персонала в области стандартизации;

повышение профессионального уровня специалистов по стандартизации и имиджа профессии.

Конкурс будет проводиться среди специалистов, в должностные обязанности которых входит рассмотрение вопросов стандартизации, организаций Республики Беларусь всех форм собственности, на добровольной основе. К участию в нем допускаются специалисты, имеющие опыт в области стандартизации не менее трех лет, добросовестно исполняющие должностные обязанности и не имеющие дисциплинарных взысканий.

Среди номинаций конкурса – машиностроение, приборостроение, металлургия, химия и нефтехимия, легкая промышленность, пищевая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, строительство, выполнение работ и оказание услуг, пожарная безопасность и др.

Отбор претендентов и определение победителей конкурса будет осуществлять конкурсная комиссия. В ее состав войдут работники Госстандарта и других республиканских органов государственного управления, в должностные обязанности которых входит рассмотрение вопросов стандартизации, обладающих компетенцией в данной сфере.

Конкурс будет проводиться ежегодно.