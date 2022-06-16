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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН ПРЕДОСТАВИЛ ГАРАНТИИ ДВУМ БАНКАМ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ БНБК


11:17 17.06.2022

Постановлением Совета министров № 388 от 15 июня 2022 года двум банкам предоставлены гарантии правительства в погашении основного долга по кредитам, выдаваемым ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК).

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, гарантия в погашении основного долга по выданному в июле 2021 года кредиту в сумме до $43 345 406,25 предоставлена ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Гарантия также предоставлена ОАО «Белгазпромбанк» в погашении основного долга по кредиту в российских рублях в сумме, эквивалентной $38 168 006,58.

При выдаче гарантии правительства задолженность по основной сумме долга по кредиту в российских рублях определяется по курсу российского рубля и доллара США, устанавливаемому Национальным банком на дату заключения кредитного договора.

Плата за предоставление гарантий производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредитов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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