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ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ

10:19 17.06.2022 На очередном заседании восьмой сессии Совета Республики Национального собрания 16 июня 2022 г. одобрен законопроект об обращениях граждан и юрлиц. Как сообщает Telegram-канал Совета Республики, документ направлен на совершенствование порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в целях защиты их прав и законных интересов, в том числе с учетом новых методов коммуникации.