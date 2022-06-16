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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИНЯТ ДЕПУТАТАМИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
15:41 16.06.2022
Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 16 июня приняли во втором чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг».
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, подготовка проекта закона обусловлена необходимостью совершенствования норм законодательства о ценных бумагах с учетом практики его применения, принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам и произведена в контексте международных соглашений по гармонизации законодательства в сфере финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза.
Основные изменения, предлагаемые проектом закона, предусматривают:
упрощение порядка эмиссии ценных бумаг, в том числе путем сокращения перечня эмиссионных документов, представляемых для государственной регистрации ценных бумаг в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг;
создание института номинального держателя ценных бумаг, введение новых финансовых инструментов — структурных облигаций, установление порядка и условий их эмиссии;
конкретизацию случаев, являющихся основанием для отказа в государственной регистрации уполномоченными структурами –– фондовой биржей или центральным депозитарием выпусков ценных бумаг;
совершенствование порядка осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам в части введения системы внутреннего учета и управления рисками, а также расширение круга участников торгов на фондовой бирже, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
упорядочение процессов эмиссии и обращения ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на территории Республики Беларусь, в том числе предоставление им права осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с законодательством по решению правительства;
реализацию в национальном законодательстве международных стандартов в области регулирования рынка ценных бумаг с учетом требований международной организации комиссий по ценным бумагам, стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также предусмотренных планом мероприятий по гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка
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