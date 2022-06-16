Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 16 июня приняли во втором чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, подготовка проекта закона обусловлена необходимостью совершенствования норм законодательства о ценных бумагах с учетом практики его применения, принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам и произведена в контексте международных соглашений по гармонизации законодательства в сфере финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза.

Основные изменения, предлагаемые проектом закона, предусматривают:

упрощение порядка эмиссии ценных бумаг, в том числе путем сокращения перечня эмиссионных документов, представляемых для государственной регистрации ценных бумаг в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг;

создание института номинального держателя ценных бумаг, введение новых финансовых инструментов — структурных облигаций, установление порядка и условий их эмиссии;

конкретизацию случаев, являющихся основанием для отказа в государственной регистрации уполномоченными структурами –– фондовой биржей или центральным депозитарием выпусков ценных бумаг;

совершенствование порядка осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам в части введения системы внутреннего учета и управления рисками, а также расширение круга участников торгов на фондовой бирже, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

упорядочение процессов эмиссии и обращения ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на территории Республики Беларусь, в том числе предоставление им права осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с законодательством по решению правительства;

реализацию в национальном законодательстве международных стандартов в области регулирования рынка ценных бумаг с учетом требований международной организации комиссий по ценным бумагам, стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также предусмотренных планом мероприятий по гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка