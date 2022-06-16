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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ НАНИМАТЕЛЕЙ»
14:20 16.06.2022
Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 16 июня приняли в первом чтении проект Закона «Об объединениях нанимателей».
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроект разработан в целях законодательного регулирования общественных отношений по вопросам создания и деятельности объединений нанимателей как одного из ключевых участников системы социального партнерства Республики Беларусь, основанной на взаимодействии трех сторон — представителей государства, работников и нанимателей.
Правоотношения в сфере функционирования объединений нанимателей необходимо урегулировать будут строиться с учетом принципов комплексности и системности.
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