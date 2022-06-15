Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 16 июня приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Гражданского кодекса Республики Беларусь».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проектом закона излагается в новой редакции статья 223 «Самовольное строительство и его последствия» Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Так, под самовольным строительством предлагается понимать деятельность лица по возведению, реконструкции, реставрации объекта или его части, если она осуществлена:

на самовольно занятом земельном участке;

на земельном участке, используемом не по целевому назначению;

на земельном участке, предоставленном государственным органом, не имеющим полномочий на принятие соответствующего решения, и (или) без проведения аукциона, когда предоставление земельного участка возможно только по результатам аукциона, и (или) с нарушением установленной очередности предоставления земельных участков, и (или) без предварительного согласования места размещения земельного участка, если в соответствии с законодательными актами требуется такое согласование;

без получения разрешительной документации на строительство и (или) без проектной документации в случае, когда обязательность получения и разработки такой документации предусмотрена законодательством, либо с нарушением требований, установленных разрешительной документацией на строительство.

При самовольном строительстве в указанных случаях предлагается установить обязательную норму о принятии местными исполнительными и распорядительными органами, если иное не установлено президентом, решения о судьбе объекта.

В случае отказа лица выполнить принятое решение осуществляется снос объекта с возмещением лицом причиненного вреда.

Кроме того, проектом закона вносятся правки в отношении компетенции местных исполнительных и распорядительных органов в части отказа от права собственности.